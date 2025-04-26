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Игра в Лилу

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Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Трансформационная игра, которая укажет на твой «бессознательный» запрос. Длится около 3 часов. На игре человек получает ответы и подсказки, что ему делать и куда идти, что можно поменять. На Лилу можно прийти с любым запросом, который беспокоит на данный момент. Вот несколько примеров: - Как найти себя, понять, что я хочу и построить здоровые отношения с собой - Как перестать злиться и научиться экологично справляться со своими чувствами и эмоциями - Как выйти из депрессии - Как избавиться от зависимости (любой, будь то алкоголь или переедание) - Как встретить своего человека или наладить отношения со своим партнёром Ведущая: Мария, квалифицированный психолог.

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