Возраст 21+
Игры
Про событие
Ты окажешься в серии ролевых детективных игр, где у каждого будет своя роль с тайными целями. Одни истории мрачные, другие лёгкие и сказочные. Но всё решают обсуждения, выборы и повороты сюжета Игры проходят в небольших группах по 5–6 человек, и состав команд постоянно меняется. За встречу ты успеешь пересечься почти со всеми участниками (всего 20-25 человек). Между детективными историями будут лёгкие задания на знакомства, чтобы точно успеть пообщаться со всеми Возраст участников: 20-35. Здесь ты можешь посмотреть видео с атмосферой прошлых встреч: https://t.me/be_closer_to/240
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