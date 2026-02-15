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Игра «Детективные Истории»

ст. м. Таганская, подробности после оплаты

Начало:

Завершение:

1800₽
Возраст 21+
Игры

Про событие

Ты окажешься в серии ролевых детективных игр, где у каждого будет своя роль с тайными целями. Одни истории мрачные, другие лёгкие и сказочные. Но всё решают обсуждения, выборы и повороты сюжета Игры проходят в небольших группах по 5–6 человек, и состав команд постоянно меняется. За встречу ты успеешь пересечься почти со всеми участниками (всего 20-25 человек). Между детективными историями будут лёгкие задания на знакомства, чтобы точно успеть пообщаться со всеми Возраст участников: 20-35. Здесь ты можешь посмотреть видео с атмосферой прошлых встреч: https://t.me/be_closer_to/240

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