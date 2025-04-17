Возраст 18+
Стендап
Про событие
Уже утомился от работы? Зарядись хиханьками и хаханьками с отличными комиками. Ребята подарят тебе много юмора, а ты ответишь им апплодисментами. Отличный энергообмен. Выступают опытные комики с проектов: Stand Up на ТНТ Женский стендап Стендап Андерграунд Женщины комики Standup Club#1 Roast Battle и Labelcom Обязательно зарегестрируйся!
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