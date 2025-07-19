Возраст 18+
Мастер-классы
Про событие
Как на счёт того, чтобы совместить приятное с полезным? Устроят пикник на свежем воздухе и разберут, почему даже хорошие отношения иногда «выдыхаются» — и как действовать, если ты застрял между «терпеть» и «бросить». Ведущие расскажут про честность, а не токсичность: как перезагрузить отношения или найти силы уйти, и покажут работающие практики. Кирилл Чесноков. Клинический психолог, создатель нетворкинг-игры Wecandy Friends. Мария Ананенко. Врач-психотерапевт, психолог. Регистрация в боте: https://t.me/WECANDYbot
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи