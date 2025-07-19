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Психологический пикник. Не токсичность, а честность: как перезагрузить отношения или найти силы уйти?

На траве или в беседке Ботанического сада (м. Ботанический сад)

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Как на счёт того, чтобы совместить приятное с полезным? Устроят пикник на свежем воздухе и разберут, почему даже хорошие отношения иногда «выдыхаются» — и как действовать, если ты застрял между «терпеть» и «бросить». Ведущие расскажут про честность, а не токсичность: как перезагрузить отношения или найти силы уйти, и покажут работающие практики. Кирилл Чесноков. Клинический психолог, создатель нетворкинг-игры Wecandy Friends. Мария Ананенко. Врач-психотерапевт, психолог. Регистрация в боте: https://t.me/WECANDYbot

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