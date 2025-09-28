Как не поверить в летающих ариев и чатик с китами? Лекция-прививка от мракобесия. Что будет на лекции? Ты считаешь, что СССР юридически существует, Российская Федерация — это ООО, зарегистрированное на Британских Виргинских островах, а взимать задолженность за ЖКХ в российских рублях незаконно? Тебе открылись тайны истории Руси, созданной прибывшими с Сириуса на летающих пирамидах славяно-ариями, но подло стертой из летописей евреями? Наш народ по природе трезв, но его веками спаивают масоны, оболгавшие науку телегонию в соответствии с протоколами плана Даллеса? Твоим детям ночами написывают синие киты, внедряя в их головы мысль, будто уехать жить в Сибирь в окружении звенящих кедров – не лучшая идея? Ты не боишься уличной гопоты, так как владешь древним боевым искусством казацких волхвов, позволяющим бесконтактно вырубить даже Чака Норриса? …если твой ответ на все эти вопросы звучит как «Что за *** бред?» — не спеши расслабляться! В современной реальности головы множества с виду нормальных людей набиты потрясающим мракобесием. Домнин, выросший посреди идейного угара Перестройки и 90-ых, с детства коллекционирует сумасшедшие лжеучения, а потому решил подробно разобрать на лекции, как уберечь себя и близких от попадания в сети невежества, укрепить своё здравомыслие и научиться с лету опознавать мракобесов! Кто рассказывает? Кирилл «Домнин» Буренок, выпускник МГИМО, ведущий популярного подкаста Hobby Talks. Человек с феноменальной памятью и уникальным чувством юмора.