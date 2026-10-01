Хребтоломный Гиг (Back Breaking Gig)
Ольховская ул., 14/1
Начало:
Завершение:
от 700₽ до 800₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Самый рискованный и кривой трюк, исполненный непрофессионалом. Такое всегда заканчивается плохо. Приходи размять кости и освежить синяки. Лайнап: Sørraw; Черемуха-1; SEKTAT; Total Retaliation
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