В пятницу будет настоящая лавандовая жесть. Дабстеп-кошки, тираут-самураи и борьба тьмы с нежностью от двух московских промо-команд. Сцена 911: MALAZONIYA BOKARIUSH BINARY TIMMY AXE DUB TWINGS ANVRAN DELIA LAVEN Сцена КОМА jenyok drunksasha SV4N VVALANCE Dimentros b2b Московский Гузлик QYIRO b2b KXNTE YFM