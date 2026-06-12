Музыкальный эксперимент на грани духовности и рейва. Мама АСТ снова соединяет то, что принято разделять. Хотя между закрытыми глазами во время медитации и закрытыми глазами на танцполе — гораздо меньше расстояния, чем кажется. И там, и там нас ведёт звук. Всё начнётся под люстрой старинного ДК: поющие чаши, живые инструменты, голоса и камерный саунд-хилинг. Возможность услышать музыку так близко, будто она звучит внутри. Постепенно погружение станет движением — и развернётся в восемь часов рейва. Впервые за 13 лет карьеры HolyMolly проведёт за пультом всю ночь. К ней будут присоединяться друзья — артисты, чьи имена ты знаешь. Живой вокал, виолончель, скрипка и гитара будут вплетаться в электронику, а неожиданные b2b и импровизации — менять направление.