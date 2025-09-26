Трущобы, заброшенные дома с заколоченными окнами и забитыми дверьми. Тишина и запах подвальной сырости. Тебя зовут прогуляться по самому загадочному району Москвы. Погрузиться в необычную атмосферу, совершить путешествие в прошлое, побродить по улицам, сохранившим дух московского дна. В этом районе между домами сохранились закоулки, куда и сейчас тревожно заходить. Здесь словно всё ещё бродят жители известного на всю страну квартала обреченных. Ты побываешь в закрытых для обычных туристических групп дворах, заглянешь в незаметные подворотни, чтобы ты увидел изнанку одного из самых колоритных районов Москвы. Ведь именно в этих лабиринтах и сохранился дух настоящей Хитровки. А ещё ты узнаешь: — как попасть в старинные подвалы Соляного двора и что там внутри — с какой целью великие режиссёры Станиславский и Немирович-Данченко ходили по притонам и почему их не побили — где располагался самый близкий к Кремлю концлагерь и что там сейчас — где находится вход в секретное Метро-2 (но это неточно) — на какой диете сидел знаменитый москвовед Гиляровский и почему он заставлял своих друзей под страхом смерти тоже её придерживаться — что произошло в дьявольском 1666 году и почему об этом событии периодически вспоминают — и несомненно удивишься тому, какой необычной и атмосферной может быть Москва в самом центре.