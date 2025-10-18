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Крупнейшая ежегодная выставка японской культуры в России. Программу выставки украсит особенное событие: впервые за 60 лет Россию посетят профессиональные японские сумоисты – Дайки Тоёносима и Масахиро Дайкихо. Гостей также ждут конкурсы косплея, мастер-классы по японскому искусству и боевым дисциплинам, арт-перформансы, традиционная японская церемония мотицуки и многие другие активности, связанные с японской культурой!
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