Крупнейшая ежегодная выставка японской культуры в России. Программу выставки украсит особенное событие: впервые за 60 лет Россию посетят профессиональные японские сумоисты – Дайки Тоёносима и Масахиро Дайкихо. Гостей также ждут конкурсы косплея, мастер-классы по японскому искусству и боевым дисциплинам, арт-перформансы, традиционная японская церемония мотицуки и многие другие активности, связанные с японской культурой!