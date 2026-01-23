Хетаг Хугаев — «Outside StandUp», «Stand Up на ТНТ», финалист шоу «Comedy Баттл» Для гостей работает коктейль-бар, а также ресторан европейской и русской кухни с авторской подачей. Чтобы избежать задержек по заказам рекомендуется приходить к сбору гостей. Это время идеально подходит для того, чтобы насладиться атмосферой мероприятия, пообщаться с друзьями и зарядиться позитивными эмоциями перед началом шоу. Сбор гостей за час до начала программы На входе потребуется паспорт.