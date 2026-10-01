На этом мастер-классе ты подготовишься к жуткому и мистическому празднику через керамику. Будешь создавать скульптурные фигурки и украшения для дома. Поработаешь с объёмом, добавишь интересную фактуру и выразительные детали. На всех этапах тебя будет поддерживать преподавательница Алёна. Она лихо создаёт сложных скульптурных персонажей и не боится браться за смелые многосоставные изделия. Это классная возможность научиться создавать самобытные керамические образы и передавать настроение через предмет. Стоимость: 4 000 руб. — за одного участника | 7 000 руб. — за двоих (материалы и обжиги включены в стоимость).