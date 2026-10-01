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Хеллуинский керамо-класс

Приходи рисовать, Товарищеский переулок, 30

Начало:

Завершение:

от 4000₽ до 7000₽
Возраст 12+
Мастер-классы

Про событие

На этом мастер-классе ты подготовишься к жуткому и мистическому празднику через керамику. Будешь создавать скульптурные фигурки и украшения для дома. Поработаешь с объёмом, добавишь интересную фактуру и выразительные детали. На всех этапах тебя будет поддерживать преподавательница Алёна. Она лихо создаёт сложных скульптурных персонажей и не боится браться за смелые многосоставные изделия. Это классная возможность научиться создавать самобытные керамические образы и передавать настроение через предмет. Стоимость: 4 000 руб. — за одного участника | 7 000 руб. — за двоих (материалы и обжиги включены в стоимость).

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