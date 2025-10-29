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Хэллоуин. Ночной кошмар

площадь Киевского Вокзала, 2

Начало:

Завершение:

620₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Мистический хоррор-слэшер от режиссёра-визионера Брэндона Кристенсена. Фильм представит главный редактор film.ru Настасья Горбачевская. Ровно через год после того, как была убита её сестра, Ди возвращается в родной город. Она соглашается посидеть с сыном местного шерифа в его большом загородном доме. Во время игры в прятки Ди находит там комнату расследования, где на доске сделана с попытка найти взаимосвязь между загадочными убийствами. Девушка понимает, что дело её сестры ещё не закончено. Обычный вечер превращается в ночь с игрой на выживание, потому что нечто ужасное снова вернулось в город.

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