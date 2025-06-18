Ужин-спектакль в семи курсах по культовому роману Милорада Павича «Хазарский словарь». Магическая история исчезнувшего народа, облаченная в образы, звуки, вкусы и ароматы. Мультимедийное пространство Community представляет премьеру Хазарского словаря, который впервые прозвучит на языке театра, истории и гастрономии. Знаменитый роман-лексикон Милорада Павича лег в основу иммерсивного спектакля и уникального меню, где Красная, Желтая и Зеленая книги раскроются в воссозданных традициях и ритуалах. Христианская символика смерти и рождения, отраженная в первозданной свежести овощей. Злаки, мясо, бобы и другие ритуальные продукты исламской кухни. Строгие запреты и устоявшиеся в веках традиции кашрута в знакомых многим сочетаниях вкусов. И только аутентичные методы приготовления, проглядывающие сквозь авторскую подачу блюд шефа Community Бориса Йовановича. Смыслы обретут формы и имена. Исчезнувшее вернется, перетасовывая сюжеты и судьбы. Сны проникнут внутрь всего и найдут части всецелого. Только два раза в месяц для 12 зрителей. 7 курсов. Овощи. Первый курс — Желтая книга: свекла, морковь, редиска, угольная земля, перец-клубника. Рыба. Второй курс — Красная книга: лосось, креветка, гребешок, помело. Злаки. Третий курс — Зеленая книга: булгур, баклажан, помидоры, каперсы, урнебес. Ритуал. Четвертый курс — Желтая книга: палтус, форель, нори, свекла, чили. Дичь. Пятый курс — Красная книга: утка, корень сельдерея, ежевика, черешня. Пирог. Шестой курс — Зеленая книга: ягненок, маш, базилик, чили. Финал. Седьмой курс — Хазары: ржаной бисквит, солод, ряженка, черная. Действующие лица: шеф-повар — Борис Йованович, композитор — Рамазан Юнусов, актриса — Ульяна Лукина, видеохудожник — Vj Vizart, режиссер — Варвара Обидор, художник — Пелагея Щеглинская.