Aloha! Anchovy’s Club и Winline при поддержке Российской Федерации Серфинга приглашают тебя на Hawaii Party — жаркую серферскую вечеринку лета. Тебя ждёт: — Взрывные сеты от DJ Cheroky и Sonia Heifitz — Мастер-класс по баланс-бордам с тренером по серфингу Димой Давыдовым — Настоящая леи-церемония — Тату-салон и море летнего вайба! Надевай рубашку поярче и заряжайся солнцем! Вход свободный, столы по бредварительной брони. Сбор гостей в 20:00