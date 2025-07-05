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Hawaii Party в Anchovy's Club

Anchovy’s Club, Колокольников переулок, 3с2

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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное
Мастер-классы
Еда

Про событие

Aloha! Anchovy’s Club и Winline при поддержке Российской Федерации Серфинга приглашают тебя на Hawaii Party — жаркую серферскую вечеринку лета. Тебя ждёт: — Взрывные сеты от DJ Cheroky и Sonia Heifitz — Мастер-класс по баланс-бордам с тренером по серфингу Димой Давыдовым — Настоящая леи-церемония — Тату-салон и море летнего вайба! Надевай рубашку поярче и заряжайся солнцем! Вход свободный, столы по бредварительной брони. Сбор гостей в 20:00

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