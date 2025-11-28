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HasBeen Party: вражда на частотах

Lovely Loft, Большая Семёновская улица, 42с15

Начало:

Завершение:

от 2350₽ до 6700₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Уже совсем скоро выходит второй сезон Отеля Хазбин! И аккурат к окончанию сезона организаторы подготовили для тебя подарок. Раскрытие давнего конфликта — радио или телевиденье, столкновение двух повелителей оказывается в центре внимания следующей вечеринки — «Вражда на частотах». Что ждет тебя в эту ночь? — Сюжетное противостояние между радиодемоном и главой Вокстека, и другими влиятельными силами в лице ведущих. — Просторная локация со множеством зон. — Сражение медиадемонов за души гостей: чарующие выступления косплееров, музыка, диджей, множество конкурсов, игр и мастер-классов. — Атмосфера и воспоминания: проработанная фотозона, декорации и уникальный мерч от топовых художников в каждом билете. — Множество активностей на площадке: веселые интерактивы, аллея авторов, квест, настольные игры и ещё несколько сюрпризов. — 2 бара на первом и втором этаже, Рай и Ад, которые всегда конкурируют меж друг другом. Попробуешь угадать, на каком баре будет Сэр Пентиус?! — А так же возвращение полюбившегося всем хост кафе в обновленном формате. Больше информации об участниках и активностях: https://vk.com/hasbeenparty

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