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Вечеринки
Про событие
Уже совсем скоро выходит второй сезон Отеля Хазбин! И аккурат к окончанию сезона организаторы подготовили для тебя подарок. Раскрытие давнего конфликта — радио или телевиденье, столкновение двух повелителей оказывается в центре внимания следующей вечеринки — «Вражда на частотах». Что ждет тебя в эту ночь? — Сюжетное противостояние между радиодемоном и главой Вокстека, и другими влиятельными силами в лице ведущих. — Просторная локация со множеством зон. — Сражение медиадемонов за души гостей: чарующие выступления косплееров, музыка, диджей, множество конкурсов, игр и мастер-классов. — Атмосфера и воспоминания: проработанная фотозона, декорации и уникальный мерч от топовых художников в каждом билете. — Множество активностей на площадке: веселые интерактивы, аллея авторов, квест, настольные игры и ещё несколько сюрпризов. — 2 бара на первом и втором этаже, Рай и Ад, которые всегда конкурируют меж друг другом. Попробуешь угадать, на каком баре будет Сэр Пентиус?! — А так же возвращение полюбившегося всем хост кафе в обновленном формате. Больше информации об участниках и активностях: https://vk.com/hasbeenparty
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