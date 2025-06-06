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Hardcore Moscow

Pravda
Варшавское шоссе, 26с12

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Завершение:

от 1800₽ до 5000₽
Возраст 18+
Концерты
Фестивали

Про событие

Московский панк-хардкор фестиваль под открытым небом. Состав групп редкий и бомбовый, от панка и хардкора до металла и ой-музыки, пропускать никак нельзя! — Пурген — От Юности Моея — Cart-blansh — Hardworkers На этом концерте Cart-blansh презентуют новый сингл живьем. На открытой площадке есть категории «входной», «входной на двоих» со скидкой и vip за столиками с прекрасным видом на сцену и баром рядом — этих билетов все меньше.

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