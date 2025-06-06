Московский панк-хардкор фестиваль под открытым небом. Состав групп редкий и бомбовый, от панка и хардкора до металла и ой-музыки, пропускать никак нельзя! — Пурген — От Юности Моея — Cart-blansh — Hardworkers На этом концерте Cart-blansh презентуют новый сингл живьем. На открытой площадке есть категории «входной», «входной на двоих» со скидкой и vip за столиками с прекрасным видом на сцену и баром рядом — этих билетов все меньше.