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Halloween, мультижанр и много хорошей музыки

DEEP, Краснопрудная улица, 24с1

Начало:

Завершение:

от 750₽ до 7000₽
Возраст 16+
Вечеринки

Про событие

Открой второй сезон музыкального проекта Мультижанр. Что тебя ждёт: — выступления отобранных исполнителей в стилях: Rock, Indie, Gothic, Rap, Pop. —снимешь шоу Виталика «СЛуныУпал» — отпразднуешь день рождения организатора Игоря Кедо А ещё, не забудь прийти в костюме — будет конкурс за лучший костюм!

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