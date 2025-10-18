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Открой второй сезон музыкального проекта Мультижанр. Что тебя ждёт: — выступления отобранных исполнителей в стилях: Rock, Indie, Gothic, Rap, Pop. —снимешь шоу Виталика «СЛуныУпал» — отпразднуешь день рождения организатора Игоря Кедо А ещё, не забудь прийти в костюме — будет конкурс за лучший костюм!
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