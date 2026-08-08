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ГЗС 7 лет: Мутант

Punk Fiction
Ольховская ул., 14/1

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Необычное

Про событие

Большой праздник в честь дня рождения медиа про андер. Спектр рока от психоделики до эмо-панка + щепотка хип-хопа + хардкорный диджейский афтыч до 5:00 = тотальный праздник. На сцене: Lisi4ka LEDOVSKAYA reSmilE kusai Raj Prem МС Дубина rachki Муравьеворот Задача Трëх Тел Свинья Соня Voi Суперкозлы кобыла и трупоглазые жабы Сахарный Человек

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