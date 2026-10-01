Аудиовизуальное произведение для оркестра баянов и аккордеонов, электроники и лайв-генерируемого видео. Мировая премьера сочинения состоялась в 2025 году на фестивале Intervals в Нижнем Новгороде под кураторством Generative Gallery. Произведение создано в рамках программы «Ноты и квоты» Союза композиторов России. Это электроакустическая партитура, центральным элементом которой стали звучания синтезаторов компании SOMA — «Грохот эпох» и «Эннер». Баяны и аккордеоны мыслятся композитором как своего рода акустические синтезаторы, обладающие широким спектром тембральных возможностей, благодаря чему стирается грань между электроникой и акустическими инструментами. Видео в произведении — самостоятельный медиум, генерирующийся в режиме реального времени и реагирующий на звуковые события. Основная тема связана с поиском взаимосвязей между народной культурой и композиторским творчеством. Перед исполнением композитор Николай Попов и участники команды radugadesign представят произведение и расскажут об опыте совместной работы. Пройдут два сеанса, в 19:00 и в 21:00