Прогулка в Измайловском лесу: грибы, компания и чай Полина — художница и мастерица по стеклу, исследующая взаимодействие органического и неорганического, приглашает на прогулку. Микология — основной контекстуальный и концептуальный ориентир её практики: поиск, сбор или самостоятельное выращивание грибковых организмов, их изучение и воспроизведение в стекле. Побродишь по Измайловскому лесу в поисках грибных мест, поговоришь об особенностях роста и строения грибов, рассмотрим их сходства и отличия. Затем будет привал: выпьешь чай из термоса, обсудишь с другими полученный опыт.