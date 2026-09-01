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Грибная прогулка

место встречи — м. Измайловская

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1500₽
Возраст 16+
Необычное

Про событие

Прогулка в Измайловском лесу: грибы, компания и чай Полина — художница и мастерица по стеклу, исследующая взаимодействие органического и неорганического, приглашает на прогулку. Микология — основной контекстуальный и концептуальный ориентир её практики: поиск, сбор или самостоятельное выращивание грибковых организмов, их изучение и воспроизведение в стекле. Побродишь по Измайловскому лесу в поисках грибных мест, поговоришь об особенностях роста и строения грибов, рассмотрим их сходства и отличия. Затем будет привал: выпьешь чай из термоса, обсудишь с другими полученный опыт.

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