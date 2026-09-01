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Грибная ферма

Делай культуру
Милютинский переулок, 15с1

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 16+
Необычное
Мастер-классы

Про событие

Грибной воркшоп: узнай всё о выращивании грибов дома. Тебя ждёт: • введение в царство грибов • воркшоп по посадке двух секретных штаммов вешенок • инструкция по домашнему уходу и инструменты регуляции среды *все материалы предоставляются *баночку мицелия и термогигрометр заберёшь с собой домой

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