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Про событие
Грибной воркшоп: узнай всё о выращивании грибов дома. Тебя ждёт: • введение в царство грибов • воркшоп по посадке двух секретных штаммов вешенок • инструкция по домашнему уходу и инструменты регуляции среды *все материалы предоставляются *баночку мицелия и термогигрометр заберёшь с собой домой
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