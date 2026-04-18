Кинобар — это закрытое пространство на крыше. Из Кинобара всегда можно выйти на основную площадку — на крышу под открытым небом. О фильме: 1932 год. После долгих лет отсутствия близнецы Смок и Стэк возвращаются в родной городок в дельте Миссисипи. Они успели повоевать в траншеях Первой мировой, а потом стали гангстерами в Чикаго. Братья выкупают у белого расиста территорию с хозяйственными постройками, чтобы открыть там музыкальный бар для рабочих с плантации. Гвоздь программы на открытии — сын пастора, которому близнецы когда-то подарили гитару, и он играет блюз так хорошо, что привлекает внимание оказавшегося поблизости ирландского вампира. В стоимость билета входит один маленький попкорн. — Приходи за 5 минут до начала — Не забывай паспорт — На каблуках нельзя — Для оформления пробкового сбора напиши сюда: t.me/roof_180_rent