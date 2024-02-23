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Мировое Rock & Pop Show на крыше

Крыша «Крым», Болотная набережная, 3 , стр. 1

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 12+
Концерты
Необычное

Про событие

Мировые хиты в симфоническом звучании Imperialis Orchestra на теплой крыше в самом центре Москвы. Этим вечером: Madonna, Elton John, Sting, Mika, Adele, Maroon 5, Bon Jovi, Scorpions, Evanescence, Rammstein, Metallica, AC/DC, Nirvana, The Rolling Stones, Queen и Europe — группы, от одного упоминания которых кровь начинает пульсировать с удвоенной силой. Разрушим стены и границы в синтезе рока и симфонического звучания, сокрушающего представление о классическом оркестре. Утолим жажду свободного звучания под выступление самого необычного оркестра страны. Живой оркестр сыграет без нот, а классические музыканты переродятся в рок-звезд прямо на сцене. Внимание: Крыша полностью утеплена от любой непогоды и холода (Комфортная температура +24 градуса). Внутри тебя ждет панорамный вид на центр Москвы, кухня и бар. Сбор гостей с 17:00 Начало концерта в 18:00

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