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Говорим о любви

Божью спаси коровку, 3-я Тверская-Ямская улица, 12с3

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Это дискуссионный проект, который проводит различные форматы мероприятий от ридингов до дебатов и открытых лекций. 30 ноября будет проводиться дискуссионная встречу о любви, на которой ты сможешь обсудить: — Существуют ли здоровые отношения? — Какими должны быть отношения в 21 веке? И другие вопросы Ноги подкашиваются, в животе странное чувство — словно кто-то щекочет его изнутри, но что это такое?  Это то, что организаторы ощущают, когда слышат и видят захватывающий спор на встрече, ведь их главная любовь — свобода дискуссии.

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