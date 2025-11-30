Это дискуссионный проект, который проводит различные форматы мероприятий от ридингов до дебатов и открытых лекций. 30 ноября будет проводиться дискуссионная встречу о любви, на которой ты сможешь обсудить: — Существуют ли здоровые отношения? — Какими должны быть отношения в 21 веке? И другие вопросы Ноги подкашиваются, в животе странное чувство — словно кто-то щекочет его изнутри, но что это такое? Это то, что организаторы ощущают, когда слышат и видят захватывающий спор на встрече, ведь их главная любовь — свобода дискуссии.