Готвейв Хэллоуин (Gothwave Halloween)
Ольховская ул., 14/1
Начало:
Завершение:
1600₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Про событие
Если в конце октября тебе особенно хочется надеть всё чёрное, нарисовать глаза ещё чернее и исчезнуть куда-нибудь до утра — диагноз очевиден: приближается Хэллоуин. На сцене двухэтажного особняка: Batcave, декаданс, театральность, паутина, летучие мыши, странные персонажи и, конечно, готическая музыка. Две сцены: на одной — живые выступления готических групп, на другой — диджей-сеты до самого утра. Так что выпускай чертей из табакерок, вытряхивай скелетов из шкафов и готовься к главному осеннему сборищу готической сцены.
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