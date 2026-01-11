Если в конце октября тебе особенно хочется надеть всё чёрное, нарисовать глаза ещё чернее и исчезнуть куда-нибудь до утра — диагноз очевиден: приближается Хэллоуин. На сцене двухэтажного особняка: Batcave, декаданс, театральность, паутина, летучие мыши, странные персонажи и, конечно, готическая музыка. Две сцены: на одной — живые выступления готических групп, на другой — диджей-сеты до самого утра. Так что выпускай чертей из табакерок, вытряхивай скелетов из шкафов и готовься к главному осеннему сборищу готической сцены.