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Гостевая смена в Padron Bar

Padron, Страстной бульвар, 7с1

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Бесплатно
Возраст 18+
Еда

Про событие

В Padron — легендарный петербургский бар Imbibe. За барной стойкой в столице — бар-менеджер Никита Бичурин и бартендер Алексей Абмётко. Imbibe Cocktail Bar — городской символ, бар, поставивший в один ряд слова «коктейль» и «Санкт-Петербург». Более 10 лет команда является важным ориентиром для любителей смешанных напитков и амбассадорами фирменного рок-н-рольного гостеприимства. Петербуржцы представят гостям Padron 4 спешл-коктейля, подготовленных специально для Padron, c яркой испано-португальской основой: Spanish Breakfast — цитрусово-пряный твист на Breakfast мартини (1100р), Hot Sherry Punch — сливочно-плотный согревающий напиток на основе хересного бренди и капли педро хименеса (1100р), Arancioni — твист на Negroni, аллюзия на горький шоколад с апельсиновой цедрой (1100р), и Ginza Fizz, безалкогольный кисло-сладкий лонг с отсылкой на традиционную португальскую жинжинью (850р). Бронируй столик заранее. Время: 19:00 — и до последнего коктейля.

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