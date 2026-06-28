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Горы, дварфы и голод

Д.А.Н.Ж., Профсоюзная улица, 15

Начало:

Завершение:

2200₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Глава небольшой деревни подгорного народа хмурился, оглядывая истощенных собратьев. На площади собрались шесть кланов из восьми, Щетинистые вепри и Изумрудные пояса всё еще не вернулись с поверхности. Оставшиеся здесь ремесленники, крестьяне и воины беспокоятся за свои семьи и хоть они верны своему главе, их всё больше беспокоит каждый грядущий день. — Братья и сёстры! Не могу лгать, но дела наши скверны! Последние купцы Изумрудных поясов ушли четыре декады назад, гонцы Щетинистых вепрей уже несколько месяцев не возвращаются ни с охоты, ни из большой кузни, урожай побили камнепады, а запасы подходят к концу. Стало быть беда пришла на наши земли какой не было в нашей деревне доселе. Последние запасы из своих закромов я раздал вам сегодня, пиво и эль скисли, поэтому перебиваться ими больше не получится. Количество игроков: до 5 Подходит для новичков. Персонажи прегены. Если есть пожелания к персонажам — присылай их мастеру. Мир: Альтернативные забытые королевства. Записаться на игру можно напрямую через мастера в вк.

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