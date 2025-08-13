Алексей познакомит с приёмами и техникой быстрого рисунка с натуры, а также средствами художественной выразительности в графике, такими как линия и пятно, ритм и штрих. Участники мастер-класса освоят пространство Новодевичьего монастыря через рисование: научатся видеть архитектурную форму и фиксировать впечатления с помощью техники скетчинга. Занятие включает в себя теорию, практику и разбор работ. Подойдёт как новичкам без опыта, так и художникам, желающим развить навыки скетчинга.