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Городской пленэр с художником Алексеем Гельдом: Новодевичий монастырь

Новодевичий монастырь, район Хамовники

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Алексей познакомит с приёмами и техникой быстрого рисунка с натуры, а также средствами художественной выразительности в графике, такими как линия и пятно, ритм и штрих. Участники мастер-класса освоят пространство Новодевичьего монастыря через рисование: научатся видеть архитектурную форму и фиксировать впечатления с помощью техники скетчинга. Занятие включает в себя теорию, практику и разбор работ. Подойдёт как новичкам без опыта, так и художникам, желающим развить навыки скетчинга.

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