ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Городской квест «Алое золото Курской»

Нижний сусальный переулок, м. Курская, вых 4

Начало:

Завершение:

4500₽
Возраст 16+
Необычное

Про событие

Ещё каких-нибудь 200 лет назад назад в районе станции Курской располагались гороховые поля. Потом здесь начали селиться очень богатые и знатные фамилии: Демидовы, Разумовские, фон Дервиз. Каждый дом имеет свою историю, каждая семья – хранит свою тайну. На квесте ты окунёшься в мир старинных московских переулков и познакомишься с их неординарными обитателями. Как проходит мероприятие: Организатор будет ждать тебя на старте — расскажет небольшую предысторию, вручит карту и твоё первое задание. Ты продвигаешься по маршруту самостоятельно, но ведущий будет рядом — с дополнительными заданиями и помощью, если она понадобится. Что ты увидишь: — Кирпичные газгольдеры завода «Арма» — редкие образцы промышленной архитектуры 19 века; — Дом графа Разумовского — деревянная постройка в стиле классицизм; — Храм Вознесения Господня на Гороховом поле, построенный при поддержке меценатов Демидовых; — Готический замок — Школу акварели Сергея Андрияки; — Демидовский дворец — один из самых роскошных особняков Москвы 18 века. Что ты узнаешь: — Как первые русские предприниматели создавали и приумножали своё состояние; — Почему Демидовы стали героями легенд и какие их следы сохранились в Москве; — Для чего в 19 веке использовали газ, как его добывали и хранили; — Как певчий придворного хора превратился в одного из самых богатых людей империи; — Почему один из самых образованных людей своего времени получил репутацию сумасшедшего; — Какой швейцарский подарок стоит в Бауманском саду и радует москвичей уже более ста лет. Мероприятие проводится каждый день c 15:00 до 17:00 c 18:30 до 20:30 Стоимость указана за двух участников Также можно приобрести билет на группу до 7 человек Место проведения: Нижний сусальный переулок, м. Курская, вых 4

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста