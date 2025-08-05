Ещё каких-нибудь 200 лет назад назад в районе станции Курской располагались гороховые поля. Потом здесь начали селиться очень богатые и знатные фамилии: Демидовы, Разумовские, фон Дервиз. Каждый дом имеет свою историю, каждая семья – хранит свою тайну. На квесте ты окунёшься в мир старинных московских переулков и познакомишься с их неординарными обитателями. Как проходит мероприятие: Организатор будет ждать тебя на старте — расскажет небольшую предысторию, вручит карту и твоё первое задание. Ты продвигаешься по маршруту самостоятельно, но ведущий будет рядом — с дополнительными заданиями и помощью, если она понадобится. Что ты увидишь: — Кирпичные газгольдеры завода «Арма» — редкие образцы промышленной архитектуры 19 века; — Дом графа Разумовского — деревянная постройка в стиле классицизм; — Храм Вознесения Господня на Гороховом поле, построенный при поддержке меценатов Демидовых; — Готический замок — Школу акварели Сергея Андрияки; — Демидовский дворец — один из самых роскошных особняков Москвы 18 века. Что ты узнаешь: — Как первые русские предприниматели создавали и приумножали своё состояние; — Почему Демидовы стали героями легенд и какие их следы сохранились в Москве; — Для чего в 19 веке использовали газ, как его добывали и хранили; — Как певчий придворного хора превратился в одного из самых богатых людей империи; — Почему один из самых образованных людей своего времени получил репутацию сумасшедшего; — Какой швейцарский подарок стоит в Бауманском саду и радует москвичей уже более ста лет. Мероприятие проводится каждый день c 15:00 до 17:00 c 18:30 до 20:30 Стоимость указана за двух участников Также можно приобрести билет на группу до 7 человек Место проведения: Нижний сусальный переулок, м. Курская, вых 4