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Городская мафия

Totem Night Lounge, Корабельная улица, 17к3

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 16+
Игры

Про событие

Игра, где логика дерётся с актёрским талантом. Это будет вечер, полный интриг, смеха и неожиданных поворотов. Здесь можно блефовать, разоблачать, спорить, играть роли и устраивать настоящий театральный детектив. — Мирные жители ищут мафию — Мафия мастерски путает следы — Маньяк играет против всех — Клоун (эксклюзив) выбирает марионетку для отстрела, играет против всех. Тут каждый игрок — немного актёр. Никакой скучной «классики» — только драйв и эмоции.

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