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Город Неравнодушных

Сад им. Н. Э. Баумана, Старая Басманная улица, 15с1

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Фестивали
Мастер-классы

Про событие

Благотворительный фестиваль, приуроченный к празднованию Дня семьи, любви и верности, пройдет в Саду имени Баумана. На два дня весь сад превратится в большую зону интерактивов для юных и взрослых жителей столицы. Здесь можно будет интересно провести время всей семьей: поучаствовать в мастер-классах, поиграть в бадминтон и пинг-понг, заняться йогой и расслабиться под солнечными лучами или в тени. Кроме того, на фестивале можно будет пройти квест, собирая уникальные значки-шевроны на специальный шопер. А ещё тебя ждёт: — благотворительная ярмарка от некоммерческих организаций — экозона — локация «Пушистый друг», где ты сможешь познакомиться с подопечными московских приютов и, возможно, забрать кого-то к себе домой — живая музыка и DJ-сеты — летний кинотеатр с мультфильмами и фильмами о добре — встреча с участницами «Женского стендапа» Марией Марковой и Сюзанной Варниной — фотозоны и фотобудки — беспроигрышная лотерея Все активности бесплатные. Узнать больше о программе и выбрать, чем заняться на фестивале, можно на сайте.

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