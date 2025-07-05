Благотворительный фестиваль, приуроченный к празднованию Дня семьи, любви и верности, пройдет в Саду имени Баумана. На два дня весь сад превратится в большую зону интерактивов для юных и взрослых жителей столицы. Здесь можно будет интересно провести время всей семьей: поучаствовать в мастер-классах, поиграть в бадминтон и пинг-понг, заняться йогой и расслабиться под солнечными лучами или в тени. Кроме того, на фестивале можно будет пройти квест, собирая уникальные значки-шевроны на специальный шопер. А ещё тебя ждёт: — благотворительная ярмарка от некоммерческих организаций — экозона — локация «Пушистый друг», где ты сможешь познакомиться с подопечными московских приютов и, возможно, забрать кого-то к себе домой — живая музыка и DJ-сеты — летний кинотеатр с мультфильмами и фильмами о добре — встреча с участницами «Женского стендапа» Марией Марковой и Сюзанной Варниной — фотозоны и фотобудки — беспроигрышная лотерея Все активности бесплатные. Узнать больше о программе и выбрать, чем заняться на фестивале, можно на сайте.