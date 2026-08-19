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Дерзкое путешествие сквозь жанры, где единственным светом становится звук. Театр голоса и джаз в полной темноте. В программе: дерзкий микс из классики а капелла, блюза, госпела и поэзии собственного сочинения. Мировые хиты на трех языках — русском, английском и испанском, исполненные так, что мурашки бегут по коже. Здесь нет декораций — только «Голоса в темноте». Программа, созданная театральными актёрами Анной Прокопьевой и Борисом Рывкиным, совместно с джазовым исполнителем и мультиинструменталистом Алексеем Геращенко, специально для пространства ТЕМНОТЫ. На концерте нечего будет разглядывать в телефоне. Останешься только ты, музыка и твои мурашки. Коллектив: Шнипельсон и Потамушт
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