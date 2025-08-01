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Про событие
Что такое свобода? И как звучит твоя? Исследуй необычную тему, которая поможет посмотреть вглубь себя. На встрече «голос свободы» ты освободишься от рутины и ежедневных тревог за созданием коллажа. Вырезки из журналов, сухоцветы, наклейки — с их помощью ты ответишь на важный вопрос и увидишь свои актуальные потребности. Встречу ведёт коллажистка и психолог Екатерина — в уютной и безопасной атмосфере ты сможешь замедлиться, услышать внутренние импульсы и создать образ, который станет твоим личным символом. Все материалы включены в стоимость. Группа небольшая, чтобы каждому хватило внимания и пространства – поэтому успевай забронировать место через https://t.me/carlushaa Все материалы включены, а свою работу ты заберешь с собой.
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