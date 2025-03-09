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Про событие
На мероприятиях «Голос рассказчика» профессиональная актриса озвучания под живой музыкальный аккомпанемент читает избранные произведения классиков мировой литературы. На этом концерте для тебя прозвучат произведения короля битников, одного из катализаторов контркультуры 1960-х, бродяги и гения Джека Керуака. О чтеце: Алена Андронова - профессиональная актриса дубляжа, режиссёр, журналист и ведущая проектов IXBT.com и GamesVoice. Озвучила множество фильмов и телесериалов как для телевидения, так и для стриминговых сервисов. Также подарила свой голос Нико из игры League of Legends. О музыканте: Дмитрий Новокольский. Гитарист, певец и исполнитель на губной гармошке в стилях кантри, рок, блюграсс и фолк. Ветеран московской рок-н-ролльной сцены, посвятивший себя музыке с 1988 года.
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