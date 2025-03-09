На мероприятиях «Голос рассказчика» профессиональная актриса озвучания под живой музыкальный аккомпанемент читает избранные произведения классиков мировой литературы. На этом концерте для тебя прозвучат произведения короля битников, одного из катализаторов контркультуры 1960-х, бродяги и гения Джека Керуака. О чтеце: Алена Андронова - профессиональная актриса дубляжа, режиссёр, журналист и ведущая проектов IXBT.com и GamesVoice. Озвучила множество фильмов и телесериалов как для телевидения, так и для стриминговых сервисов. Также подарила свой голос Нико из игры League of Legends. О музыканте: Дмитрий Новокольский. Гитарист, певец и исполнитель на губной гармошке в стилях кантри, рок, блюграсс и фолк. Ветеран московской рок-н-ролльной сцены, посвятивший себя музыке с 1988 года.