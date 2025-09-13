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Показ на крыше «Король говорит»

Руф
Новослободская, 48

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

На английском с субтитрами. Показ проходит на крыше под открытым небом. – Приходи за 5 минут до начала – Одевайся теплее – Не забывай паспорт – На каблуках нельзя – Для оформления пробкового сбора напишите в телеграм @roof_180_rent – 18+ (или с родителями)

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