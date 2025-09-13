На английском с субтитрами. Показ проходит на крыше под открытым небом. – Приходи за 5 минут до начала – Одевайся теплее – Не забывай паспорт – На каблуках нельзя – Для оформления пробкового сбора напишите в телеграм @roof_180_rent – 18+ (или с родителями)