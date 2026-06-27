Московское сообщество Подпространство (Subspace) принимает в гостях делегацию из Гонконга — музыкальное сообщество 100%Пекарня (100%Bakery). 100%Пекарня (100%Bakery) — яркие представители нового гонконгского андеграунда, специализирующиеся в области танцевальной электроники, мультимедийного искусства, и гастрономии. В основе их деятельности — создание продуманных музыкальных впечатлений, основанных на принципах художественной целостности и иммерсивного опыта. Коллектив работает под простым, но очень заразительным девизом: «Ешь (пеки), играй и танцуй от всего сердца». Глубина — серия совместных событий Подпространства (Subspace) и 100%Пекарни (100%Bakery), направленных на исследование глубокого и осознанного погружения в самую суть вещей, через искусство, музыку, танец и практику мультикультурного обмена. Две творческие команды объединяют усилия, что бы создать пространство для коллективной синхронизации и трансформации. В составе делегации из Гонконга четыре артиста, каждый со своим видением и своим пониманием особенностей культуры и точек пересечения. Вечер начнется с публичной беседы о структурной устойчивости и независимости электронной танцевальной культуры, и её важнейших элементов. Публичный разговор будет совмещён с традиционной чайной церемонией, и пройдёт в открытом формате — каждый гость сможет задать вопрос или поделиться мнением. Дискуссия будет проходить на русском и английском языках. В продолжение вечера — живая импровизация, объединяющая электронные живое выступление с электрогитарой от meta brother, гонг и чаши от Павла Маликова, и виниловый экспромт от ПОЛЕ. В дальнейшей программе — живое выступление Андрея OID, специально подготовленный для органичного перехода из вечера в ночь. Авторский танцевальный перформанс от арт-группы Ама, и конечно же сеты от резидентов 100%Пекарня (100%Bakery) и Подпространство (Subspace). Диджеи: — 100%Wong ( 🇭🇰) — Sonicmon ( 🇭🇰) — The Heman ( 🇭🇰) — Angel B ( 🇭🇰) — ПОЛЕ — meta.brоther — Pavel Malikov — OID – live — Eye Que — Chibisova — Ellen