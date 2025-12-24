Это уникальный формат стендап-шоу от «StandUp Msk». - Лучшие комики на одной сцене. - Выступают три комика + ведущий. - Каждую неделю разные составы. Евгений Хоньяков (StandUp ТНТ), Лев Еременко (StandUp ТНТ) и другие опытные комики