Главный концерт недели
ул. Пятницкая, 29
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от 1390₽ до 2390₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Это уникальный формат стендап-шоу от «StandUp Msk». - Лучшие комики на одной сцене. - Выступают три комика + ведущий. - Каждую неделю разные составы. Макс Береснев (StandUp ТНТ), Руслан Мухаметов (StandUp ТНТ) и другие опытные комики
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