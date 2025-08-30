ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Glam vs Punk fest

Live Stars
Берсеневский переулок, дом 5, стр. 2.

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 1000₽
Возраст 16+
Концерты
Фестивали

Про событие

Приготовьcz к захватывающему музыкальному противостоянию, которое перевернет представление о двух культовых жанрах! Glam vs Punk fest — это событие, где гламур и бунт столкнутся на одной сцене, создавая незабываемую атмосферу. На сцене встретятся яркие представители глэм-рока и панк-рока, готовые продемонстрировать свои лучшие хиты и погрузить тебя в мир контрастов. Гламурные костюмы, яркий макияж и захватывающие мелодии будут противостоять агрессивным риффам, дерзким текстам и духу свободы панка. Кто победит — гламур или панк? Решать только тебе!

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Что обо мне подумают?
Что обо мне подумают?

1200₽

Шахматный турнир для начинающих
Шахматный турнир для начинающих

1500₽

Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band
Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band

750₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста