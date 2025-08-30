Приготовьcz к захватывающему музыкальному противостоянию, которое перевернет представление о двух культовых жанрах! Glam vs Punk fest — это событие, где гламур и бунт столкнутся на одной сцене, создавая незабываемую атмосферу. На сцене встретятся яркие представители глэм-рока и панк-рока, готовые продемонстрировать свои лучшие хиты и погрузить тебя в мир контрастов. Гламурные костюмы, яркий макияж и захватывающие мелодии будут противостоять агрессивным риффам, дерзким текстам и духу свободы панка. Кто победит — гламур или панк? Решать только тебе!