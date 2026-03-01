Гитарник Славянского
Большой Николопесковский переулок, 13
Начало:
Завершение:
200₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Тёплые ламповые посиделки у костра без костра. Участники соберутся в круг и по очереди будут играть то, что близко душе: свои песни, каверы, импровизации. Приветствуется любой аналоговый инструмент. Приноси чай, печеньки, вкусняшки — всё, что добавит уюта. На территории пространства действует сухой закон (АнтиПАВ), а потому категорически запрещено приходить в нетрезвом состоянии и/или проносить алкогольные/наркотические вещества. Мероприятие по записи. На площадке есть кахон. Поддержать РанДом донатом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)
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