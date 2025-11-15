Гиперболоид инженера Шухова навсегда изменил представление о возможностях конструкций. Изящная сетчатая структура Шаболовской башни, построенной в 1922 году, стала одновременно и символом технического прогресса, и символом Шаболовки и Москвы в целом. Вокруг неё на Шаболовке возвели целый ряд авангардных зданий (от школы-гиганта до жилых домов и коммун). На экскурсии узнаешь об удивительном инженерном искусстве, а также увидишь результаты градостроительных экспериментов на Шаболовке. Увидишь: — Шуховскую башню с непривычного ракурса — Дом-коммуну на улице Лестева — Школу-гигант — Хавско-Шаболовский жилмассив, образец оригинальной квартальной застройки Узнаешь: — какие функции выполняла Шаболовская башня и в чём уникальность её конструкции — как выглядит первый дом-коммуна на Шаболовке — чем с градостроительной точки зрения так примечателен Хавско-Шаболовский жилмассив — почему школу на Дровяной площади называют «гигантом» Экскурсия проходит на улице. Одевайся по погоде, надевай удобную обувь. Продолжительность: 1,5 часа. Доступные даты: 15 Ноября (Сб) 15:00 22 Ноября (Сб) 15:00