Проверочный концерт стендап-комика Геворка Абрамяня. Геворк участник «StandUp Эрнена ТНТ» и «Открытый микрофон на ТНТ». Событие состоится в Bolshevik Loft. Разнообразное меню европейской и русской кухни с авторской подачей. Чтобы избежать задержек по заказам рекомендуем приходить к сбору гостей. Сбор гостей за час до начала программы.