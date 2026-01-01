Сегодня банк может существовать виртуально, почти все финансовые операции умещаются в смартфоне. Почему же до сих пор современные банки охотно размещаются в старинных зданиях банков? Какими были банки сто лет назад? Что выделяет их среди окружающей застройки? Найдёшь ответы на эти вопросы. Исследуешь архитектуру банковских зданий и попадёшь в недоступную, сокровенную часть банка — дореволюционное хранилище. На экскурсии ты увидишь: — яркие примеры банковских зданий — работы лучших архитекторов конца XIX – начала XX веков — множество интересных архитектурных деталей — потаённую часть банка — дореволюционное банковское хранилище — неприступные сейфы и наборы инстурментов для их вскрытия — подлинные ценные бумаги, акции, векселя столетней давности На экскурсии ты узнаешь: — когда в Москве появилось здание, специально предназначенное для банка — как много могут рассказать даже незаметные архитектурные особенности — когда и зачем появились первые сберкассы — кто из дворян закладывал свои драгоценности — как были устроены сейфы и легко ли их было взломать Часть экскурсии (1 час) проходит на улице. Одевайся по погоде. Продолжительность: 3 часа Доступные даты: 1 Января (Чт ) 15:00