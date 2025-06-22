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Гастрономическое путешествие в Грецию

Bizarre Club, Ленинская Слобода 19к2

Начало:

Завершение:

5000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Fetish Kafe представляет новый формат гастрономических ужинов — увлекательное кулинарное путешествие по странам мира прямо в сердце Москвы. Что тебя ждёт? * Аутентичная греческая кухня * Отборные вина * Презентация блюд от шеф-повара * Интересные истории от сомелье Евгения * Уютная атмосфера и незабываемые впечатления * Великолепный вид на ночной город с террасы на крыше (в случае плохой погоды мероприятие пройдет в VIP зале) Меню вечера: * Греческий салат * Закуска Дакос * Классическая мусака * Греческий йогурт с малиной Программа мероприятия: * Сбор гостей: 20:30 * Начало ужина: 21:00 * Окончание: 22:30 Позволь себе погрузиться в атмосферу изысканного вечера, где каждое блюдо — произведение искусства, а каждое вино — новая глава в истории твоего гастрономического путешествия. Бронь места: https://t.me/fuk_support Количество мест ограничено

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