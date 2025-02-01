Масштабный ивент Asia mania, на котором ты откроешь для себя безгранично яркую ночную жизнь футуристичной Азии. Лайнап сцены Asia mania собрал в себе всё то, что требует твоё сердечко прямо сейчас: яркое разнообразие жанров и культур, заряжающие мешапы и миксы, и всё это приправлено азиатским колоритом. Mironov Диджей и креативный директор клубов Двор Культуры и Департамент, один из самых востребованных диджеев России и виртуоз на диджейском, Леша раздаст питерского стиля и ослепит тебя своими грилзами Cherocky Артист, диджей, звезда лучших вечеринок Москвы и Питера в таких клубах, как Двор Культуры, DFF и Bounce и обладатель самых харизматичных сетов, он зарядит тебя на бесконечные танцы 4eu3 Основатель AVG, легенда и любящий отец российской ивент-индустрии, Чейз является одним из самых влиятельных диджеев и организаторов вечеринок в стране, покажет тебе, каким стильным бывает хип-хоп и трэп Kilo Наш друг, коллега и диджей, которого ты всегда ждешь в Лайне Гамма. Сережа является хедлайнером Papa Moscow, резидентом Basement и Заварки и точно сможет раскачать тебя твоими любимыми хитами хип-хоп и поп-музыки Ika Резидент клубов Balagan, Memo, Razgar, Stereopeople и других светских клубов и вечеринок Москвы. Ika вкусно перемешает привычную нам классику и оставит сладкое послевкусие Daniil Reek Резидент Gipsy, представитель Pioneer DJ School и тот самый диджей, который звучал на всю Трубную площадь все это лето. Его выступление будет наполнено динамичными миксами hip-hop и хауса