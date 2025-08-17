ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Фристайл... Rock The Microphone

ИмпроКультура, улица Александра Солженицына, 27

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 16+
Необычное
Мастер-классы

Про событие

Ты импровизатор? Тогда ты знаешь: самое крутое — это создавать здесь и сейчас. Но что, если добавить к этому острые рифмы, чёткий бит и баттловую хватку? Получится мастер-класс по фристайлу. Хочешь научиться сочинять рифмы на ходу, уверенно держаться в реп-баттлах и прокачать свою креативность? Надя Попова — тренер мастер-класса, чемпионка фристайл-баттлов (включая БДТ в 2025 г.), создатель «impromakafo», топ-8 v1 battle (2023), сонграйтер и исполнительница. На интенсиве тебя ждут: — Разминочные упражнения для включения и образования новых нейроночек в рифму — Ритмика: квадраты, такты, доли, длительности паузы и страшное слово «сольфеджио» в кратком содержании — Фристайл-баттл участников в конце мастер-класса Мастер-класс подойдёт как для новичков, так и для продвинутых.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста