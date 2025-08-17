Ты импровизатор? Тогда ты знаешь: самое крутое — это создавать здесь и сейчас. Но что, если добавить к этому острые рифмы, чёткий бит и баттловую хватку? Получится мастер-класс по фристайлу. Хочешь научиться сочинять рифмы на ходу, уверенно держаться в реп-баттлах и прокачать свою креативность? Надя Попова — тренер мастер-класса, чемпионка фристайл-баттлов (включая БДТ в 2025 г.), создатель «impromakafo», топ-8 v1 battle (2023), сонграйтер и исполнительница. На интенсиве тебя ждут: — Разминочные упражнения для включения и образования новых нейроночек в рифму — Ритмика: квадраты, такты, доли, длительности паузы и страшное слово «сольфеджио» в кратком содержании — Фристайл-баттл участников в конце мастер-класса Мастер-класс подойдёт как для новичков, так и для продвинутых.