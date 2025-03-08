Певица Angelique со своим ансамблем исполнит мировые хиты ямайской музыки, а также современные композиции в стилях reggae, dub и близких к ним. Аутентичный вокал, терпкое электропиано, сочный пульс контрабаса, звуковые спецэффекты и, конечно, узнаваемый ритм перкуссии: всё это — музыка проекта Afro-Dite. За её кажущейся неторопливостью и отвлечённостью от реального мира таится мощная и мистическая энергия, готовая в любой момент вырваться наружу.