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Френдинг

Кофейня «Кароче Кофе», Старокирочный переулок, 16/2с1

Начало:

Завершение:

750₽
Возраст 16+

Про событие

Тёплый френдинг субботним днём для тех, кто хочет найти «своих». Сядешь за столики с чаем, перед тобой будут карточки с вопросами без подвоха. Хочешь — рассказывай историю, хочешь — передай слово другому. Как проходит встреча: Начинают с общего круга: называешь имя и пару слов о настроении (можно честно: «работала всю неделю, сегодня не хочу напрягаться») Делишься на компании по 3-4 человека Несколько раундов общения: в каждом — меняешься собеседниками В конце — получаешь ссылку на чат со всеми, кто был с тобой в этот вечер О чём будешь говорить: Как ты предпочитаешь отдыхать? Какой комплимент ты бы хотел слышать чаще? Стоимость: 750 рублей + покупка напитка на баре

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