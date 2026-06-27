Тёплый френдинг субботним днём для тех, кто хочет найти «своих». Сядешь за столики с чаем, перед тобой будут карточки с вопросами без подвоха. Хочешь — рассказывай историю, хочешь — передай слово другому. Как проходит встреча: Начинают с общего круга: называешь имя и пару слов о настроении (можно честно: «работала всю неделю, сегодня не хочу напрягаться») Делишься на компании по 3-4 человека Несколько раундов общения: в каждом — меняешься собеседниками В конце — получаешь ссылку на чат со всеми, кто был с тобой в этот вечер О чём будешь говорить: Как ты предпочитаешь отдыхать? Какой комплимент ты бы хотел слышать чаще? Стоимость: 750 рублей + покупка напитка на баре