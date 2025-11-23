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Французский киноклуб: «Код неизвестен»

Москино Жуковский, Лялин переулок, 24-26с2

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Творческая киновстреча в рамках французского киноклуба. Сначала зрители посмотрят на языке оригинала с русскими субтитрами психологическую драму «Код неизвестен» австрийского режиссёра Михаэля Ханеке, а после показа состоится обсуждение картины с ведущей киноклуба – Полиной Левиной, преподавателем французского языка и культурологом. Обсуждение пройдёт на русском языке в библиотеке кинотеатра. Картина повествует о сложной истории взаимоотношений четырёх героев, чьи судьбы пересекаются случайным образом в Париже. Это трагическое исследование человеческой природы, межкультурных барьеров и социальных конфликтов, подчёркивающее непредсказуемость и хаос повседневной жизни. Михаэль Ханеке — известный режиссёр-авангардист, лауреат множества престижных наград. Его фильмы отличаются жёстким реализмом и глубокой философской проблематикой. Фильм номинирован на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, а также удостоен Приза экуменического жюри.

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